La police britannique tente dimanche de comprendre les motivations d'un jeune homme de 25 ans, placé en garde à vue pour meurtre, soupçonné d'avoir tué trois personnes lors d'une attaque au couteau samedi soir dans un parc à Reading, à l'ouest de Londres.

Parmi les victimes, trois autres personnes ont été grièvement blessées et hospitalisées, selon les enquêteurs. Police et secours sont intervenus après que plusieurs personnes ont été poignardées à Forbury Gardens samedi vers 19H00 locales (18H00 GMT), dans le centre de cette ville de 200.000 habitants à environ 60 kilomètres de la capitale britannique.

Le parc était peuplé d'une foule venue profiter d'une fin de journée ensoleillée, après des semaines de confinement instauré pour lutter contre le nouveau coronavirus.

"Horreur au parc", ont titré plusieurs journaux populaires britanniques dimanche.

"Les faits ne sont actuellement pas considérés comme de nature terroriste", néanmoins, les enquêteurs "gardent l'esprit ouvert quant à leur motivation" et travaillent avec le renfort de la police antiterroriste, a déclaré dans un communiqué le commissaire en chef Ian Hunter, de la police de la vallée de la Tamise.

Selon la police, le suspect, soupçonné de meurtre, est originaire de la ville.

Le Premier ministre Boris Johnson a adressé ses "pensées à tous ceux qui ont été affectés par les épouvantables événements de Reading" dans un tweet remerciant les services d'urgence.

La ministre de l'Intérieur Priti Patel s'est dite "profondément inquiète", également sur Twitter.

Verre entre amis

C'est un "événement choquant", a déclaré dimanche matin sur la chaîne d'information Sky News le ministre de la Santé Matt Hancock.

Des témoins cités par l'agence de presse britannique PA ont indiqué qu'un homme avait attaqué plusieurs groupes réunis dans ce parc lors de cette soirée ensoleillée.

"Le parc était plein, beaucoup de gens étaient assis pour boire un verre avec des amis quand une personne est arrivée, a soudainement crié des mots inintelligibles et est allé vers un groupe d'une dizaine de personnes, essayant de les attaquer au couteau", a raconté à l'agence PA Lawrence Wort, témoin de la scène.

"Il a poignardé trois d'entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s'est retourné et a commencé à courir vers moi, on s'est retournés et on a commencé à courir", a expliqué ce coach sportif de 20 ans.

"Quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à l'arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc", a-t-il raconté.

La police a appelé les internautes à ne pas partager les images de la scène qui ont circulé sur les réseaux sociaux, mais plutôt de les communiquer aux enquêteurs.

Les faits se sont produits à proximité de l'endroit où plus tôt dans la journée s'était tenue une manifestation du mouvement antiraciste "Black lives matter", mais les organisateurs comme la police estiment qu'il n'y a aucun lien. Les faits se sont produits trois heures après la fin de l'événement, selon la police.

Aucune des personnes qui ont pris part à la manifestation n'a été touchée, a affirmé une organisatrice, Nieema Hassan, dans une vidéo sur les réseaux sociaux. "Nous étions partis quand c'est arrivé".