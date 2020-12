Pour Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing a "réussi à moderniser la vie politique" et "fait honneur à la France"

L'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy a fait part de sa "grande tristesse" mercredi après la mort de Valéry Giscard d'Estaing, saluant "un homme qui a fait honneur à la France, un homme pour qui j'ai éprouvé de l'admiration et avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre"

"Valéry Giscard d'Estaing aura toute sa vie oeuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique et consacré sa grande intelligence à l'analyse des problématiques internationales les plus complexes", a affirmé Nicolas Sarkozy dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Bayrou: il "dominait par la vivacité de son intelligence et la force de ses intuitions"

Le chef centriste François Bayrou a salué mercredi en Valéry Giscard d'Estaing un président qui "a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française", estimant qu'il "dominait presque naturellement par sa prestance, sa distinction, sa langue, la vivacité de son intuitions".

"Pour des générations entières, notamment pour ceux qui se sont engagés auprès de lui dans leur jeunesse, il a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française et fait naître un immense espoir de dépassement et de rassemblement", a dit François Bayrou à l'AFP.

Richard Ferrand: il "a apporté modernité et audaces" à la France

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a salué la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, qui "a apporté modernité et audaces" à la France.

"C'est avec émotion que j'apprends le décès du Président Valéry Giscard d'Estaing. L'idéal européen perd l'un de ses fondateurs, la France, un Président qui lui a apporté modernité et audaces: majorité à 18 ans, légalisation de l'IVG... Respectueusement, à sa mémoire", a rendu hommage M. Ferrand sur Twitter.