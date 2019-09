Monde Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. Les hommages à l'ancien président de la République français n'ont pas tardé. De nombreuses personnalités politiques se sont exprimées notamment via le réseau social Twitter ou via communiqué.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a rendu hommage jeudi à Jacques Chirac qui "fait désormais partie de l'Histoire de France", après le décès de l'ancien président de la République à l'âge de 86 ans.

"Jacques Chirac fait désormais partie de l'Histoire de France. Une France à son image: fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d'une inlassable passion républicaine", a déclaré M. Ferrand dans un communiqué.

Plusieurs hommes et femmes politiques français ont remercié l'ancien chef d'Etat.

"C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui", a affirmé Nicolas Sarkozy, en faisant part de sa "profonde tristesse" après l'annonce jeudi du décès de l'ancien chef de l'Etat Jacques Chirac.

"Il a incarné une France fidèle à ses valeurs universelles et à son rôle historique" et "il n'a jamais rien cédé sur notre indépendance, en même temps que sur son profond engagement européen", a ajouté dans un communiqué M. Sarkozy, en saluant "la stature imposante et la voix si particulière de Jacques Chirac" qui "ont accompagné la vie politique française pendant un demi-siècle".

Jacques Chirac "aimait la France mieux que d'autres depuis", a tweeté le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

François de Rugy a également tenu à rendre hommage à Jacques Chirac, "ayant profondément marqué la vie politique française".

"Pour nous les Parisiennes et les Parisiens, il sera à jamais notre maire, aimant passionnément sa ville et ses habitants", a ajouté l'édile socialiste qui lui a succédé près de 20 ans plus tard au fauteuil de maire de Paris. "Les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne", a précisé Anne Hidalgo.

L'eurodéputé belge Guy Verhofstadt a quant à lui salué l'humour infaillible de l'ancien président et "son attachement au projet européen".

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker est "touché et dévasté" par la mort de l'ancien président français Jacques Chirac, "un grand homme d'Etat" et "un grand ami", a déclaré jeudi la porte-parole en chef de la Commission.

"Son héritage pour la France et l'Union européenne restera à jamais", a ajouté la porte-parole Mina Andreeva. "Le président (de la Commission) n'a pas de mot pour exprimer son deuil", a-t-elle dit, en précisant qu'une "déclaration plus longue" serait publiée ultérieurement.

Charles Michel a salué jeudi par communiqué la mémoire de Jacques Chirac, un homme de "courage" qui a "marqué l'histoire politique de ces dernières décennies". Charles Michel a "le souvenir d'un homme extrêmement chaleureux, intelligent et enthousiaste". "Tout en étant amateur de bons mots, il avait une réelle préoccupation concernant le développement du continent africain et les questions environnementales." Pour le Premier ministre, "la France et l'Europe perdent une figure majeure qui aura marqué l'histoire politique de ces dernières décennies". "Je retiens de Jacques Chirac le courage d'avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs au cours de l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Sa défense du 'oui' dans le référendum de 2005 sur la Constitution européenne témoigne aussi d'un engagement prononce en faveur d'une Europe plus solide."

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a à son tour salué les accomplissements de Jacques Chirac à la tête de la France. "Il a su bâtir les ponts nécessaires pour une société pluraliste. Il a marqué la vie politique française", a écrit le socialiste.

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances jeudi à la veuve de l'ancien président de la République française Jacques Chirac, à la suite de son décès à l'âge de 86 ans. Dans un courrier, le chef d'Etat russe fait part de "sa sincère admiration pour son intelligence ainsi que pour ses vastes connaissances et sa capacité à prendre des décisions éclairées même dans les situations les plus difficiles". M. Poutine a en outre affirmé que "le nom de Jacques Chirac était associé à toute une période de l'histoire moderne de la France".

Boris Johnson a quant lui salué un "formidable dirigeant qui a façonné le destin" de la France.

Emmanuel Macron prononcera une allocution télé ce jeudi à 20h.