Le procès d'un islamiste russe de 31 ans, accusé d'avoir voulu "tuer le plus de gens possible" en prévoyant un attentat dans la capitale allemande, a débuté jeudi à Berlin.

Magomed-Ali C., 31 ans, interpellé en août 2018 en Allemagne, est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque à l'explosif dans un centre commercial berlinois avec un complice français, Clément Baur, actuellement en détention en France.

Ils auraient également été aidés dans leur projet par le Tunisien Anis Amri, l'auteur de l'attaque au camion-bélier du marché de Noël de Berlin en 2015.

"A l'aide d'explosif, il avait pour objectif de tuer le plus de gens possible", a expliqué le procureur Malte Merz en lisant l'acte d'accusation visant Magomed-Ali C, originaire de la république russe du Daguestan. Celui-ci est resté silencieux et n'a pas pris la parole.

"Avec cet explosif, il avait pour but avec Clément B. de commettre une attaque à motivation djihadiste en Allemagne dans un avenir proche", a-t-il ajouté.

© REPORTERS



Magomed-Ali C. et Clément Baur ont réussi à se procurer, selon le parquet, des explosifs de type TATP qui étaient cachés dans un appartement berlinois.

Mais se sachant surveillés en octobre 2016, craignant d'être arrêtés ou une saisie des explosifs avant de pouvoir passer à l'acte, les deux complices ont décidé de se séparer, Clément Baur rentrant en France où il a été arrêté en avril 2017 et mis en examen pour un projet d'attentat en pleine élection présidentielle, susceptible de viser des candidats comme Marine Le Pen ou François Fillon.

L'avocat de Magomed-Ali C., Tarig Elobied, a relevé le fait qu'aucune trace de TATP n'ait été trouvée dans l'appartement de son client.

Le Russe était déjà radicalisé lorsqu'il est arrivé comme réfugié en l'Allemagne en 2011. Il a tenté, selon le parquet, de rejoindre le groupe Etat islamique en Syrie en 2015 mais en a été empêché par les autorités.

Quarante jours d'audience sont prévus pour ce procès qui devrait s'étaler sur plusieurs mois.