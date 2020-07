Le touriste britannique qui a chuté du septième étage a emporté dans la mort le malheureux Antonia Gonzalez, 43 ans, qui est mort devant sa femme

L'accident est aussi dramatique que rare et spectaculaire. Un touriste est tombé du balcon logé au septième étage d'un hôtel de Marbella, dans le sud de l’Espagne, et, dans sa chute, a écrasé un homme qui prenait un verre avec sa femme et quelques amis, à une terrasse sise au bas de l'immeuble. Les deux hommes sont morts sur le coup. L’incident s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi (vers 2 h du matin) à l’hôtel Don Pepe Gran Meliá.

Antonio Gonzalez, père de famille de 43 ans, est la victime malheureuse qui buvait paisiblement un verre au pied de l'hôtel. Il est mort sous les yeux de sa femme, elle aussi blessée par la chute. Le couple, originaire de Marbella, évaluait en présence d'amis dans quelle mesure l'hôtel pouvait accueillir la communion de leur fille.

Laissant deux filles derrière lui, il a littéralement été écrasé par la chute du Britannique Tony Holmes, 50 ans.

Les enquêteurs de la police nationale tentent de déterminer si ce dernier est tombé accidentellement de son balcon ou si, comme les enquêteurs le pressentent et selon Mundo Deportivo, c'est la thèse du suicide qui est à privilégier.