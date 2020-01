A Colombes, en région parisienne, un homme, qui voulait brûler une voiture de police la nuit du réveillon, s'est pris un sacré retour de flamme. Il réfléchira sans doute à deux fois avant de recommencer.

Il n' y a pas qu'à Liège ou à Bruxelles que la nuit du Nouvel An a été tendue. En effet, à Paris, plusieurs incidents ont éclaté et les forces de l'ordre ont dû intervenir rapidement pour que la situation ne dégénère pas.

Par ailleurs, une scène un peu cocasse a été filmée par les caméras de surveillance vers 6h du matin le 1er janvier à Colombes. Sur les images, on voit un homme qui s'approche d'une voiture de police pour ensuite vider le contenu d'une bouteille sur le véhicule en question.

L'homme met le feu à la voiture mais, alors qu'il tente de prendre la fuite, ses vêtements s'embrasent à leur tour.

Actuellement, le jeune homme est toujours recherché par la police et on ne sait pas s'il est grièvement blessé ou non.