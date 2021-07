Son premier gain remonte à 1998, lorsque le Londonien était en vacances en Turquie, rapporte le Mirror. Il a joué à la loterie nationale turque le soir du Nouvel An: il est reparti avec près de 300.000 £. En 2016, il est entré dans un magasin à Londres avec son meilleur ami après le travail. Au départ, son ami lui a dit de ne pas gaspiller d’argent, mais Mehmet voulait tenter sa chance, alors ils ont acheté un billet.

"Le samedi matin, je devais me rendre au travail tôt le matin", explique Mehmet au Mirror. "Je prenais mon thé en lisant mon journal, puis j’ai soudain réalisé que je n’avais pas vérifié mon billet de loterie. J’ai commencé à le regarder, un numéro est apparu, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et une des bonnes étoiles." L’heureux Londonien est reparti de nouveau avec 300.000 livres. Son ami n’arrivait pas à y croire.

Une somme plus modeste la troisième fois

Enfin, en 2019, Mehmet a gagné une troisième fois en jouant à la loterie nationale britannique après avoir obtenu cinq numéros sur le ticket. La somme était bien plus modeste mais il a néanmoins gagné 1.750 livres. "La dame qui est venue me donner le champagne et le chèque m’a dit que les personnes qui gagnent à la loterie ont plus de chances de gagner à nouveau."



Avec tout cet argent, le Londonien a aidé les membres de sa famille à payer leurs dépenses, comme l’achat d’une maison et des études universitaires. Il s’est également rendu en Italie et il a acheté un appartement à Londres.