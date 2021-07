Les dommages causés aux lignes ferroviaires, aux gares et au matériel roulant par les inondations catastrophiques qui ont ravagé les länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat se chiffrent à 1,3 milliard d'euros, a annoncé vendredi la compagnie des chemins de fer allemande Deutsche Bahn. Les travaux de nettoyage et de réfection battent actuellement leur plein et la Deutsche Bahn affirme que, d'ici la fin de l'année, le plus gros des dégâts devraient être réparés et le trafic revenu majoritairement à la normale. Cependant, dans certaines régions, notamment en Rhénanie-Palatinat, le retour à la normale pourrait prendre plus de temps.

"Dans l'Eifel et la région de l'Ahr, par exemple, il ne reste vraiment plus rien des anciennes voies et connexions", a expliqué Volker Hentschel, un responsable de l'opérateur de réseau ferroviaire DB Netz. "Là, nous parlons de mois et, dans certains endroits, peut-être même d'années."

Au total, 600 kilomètres de voies, 50 ponts et des dizaines de gares et d'arrêts ont été endommagés par les intempéries. Selon Volker Hentschel, quelque 180 passages à niveau, 40 postes d'aiguillage et plus de 1 000 caténaires et poteaux de signalisation ont été tellement endommagés qu'il faudra peut-être les remplacer. Des sections entières devront également être renouvelées. Actuellement, environ 2 000 employés s'affairent à nettoyer et réparer les dégâts presque 24 heures sur 24, conclut-il.