Stéphane van Bellinghen, monsieur météo chez RTL, a commenté cette chute de neige lors du journal de 13h. "C'est un net changement de temps chez nos voisins français. Il y a à peine dix jours, la France était touchée, comme chez nous, par un pic de chaleur", rappelle-t-il. "On relevait plus de 30 degrés localement le 14 et le 15 septembre. C'était un record qu'on n'avait jamais observé en France pour un mois de septembre. Et puis là, baisse des températures et passage d'une petite perturbation justement associée à la dépression Odette et arrivée de la neige sur les sommets de Savoie, Haute-Savoie, Isère et les Hautes-Alpes."

Stéphane van Bellinghen explique qu'on a relevé: "une dizaine de centimètres aux environs de 1.300 mètres d'altitude et entre 30 et 50 centimètres à 2.000 mètres, par exemple aux Arcs. Ce samedi matin, Météo-France prévoit encore de la neige aux environs de 1100 mètres d'altitude. Lundi, juste Avoriaz et Tignes, connaîtront encore quelques chutes de neige tandis que le reste des départements de Savoie et de Haute-Savoie seront touchés par la pluie."