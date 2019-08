Au Royaume-Uni, un homme a connu une drôle de mésaventure.

Le Daily Star rapporte cette histoire saugrenue. Terry Brazier s'était présenté au Leicester Royal Infirmary pour une opération de la vessie qui impliquait une injection de Botox. Cependant, les médecins ont mélangé les dossiers et en lieu et place de l'injection, l'homme s'est alors vu amputer d'une partie de lui-même.

"J'étais venu pour une chirurgie avec du Botox et j'ai fini circoncis" explique t-il. "Ils ne savaient pas quoi dire quand ils ont trouvé ce qu'ils avaient fait. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me renvoyer dans la salle et qu'ils devaient me parler".

L'homme a été distrait en discutant avec les membres du personnel et il n'a pas réalisé que la procédure n'était pas conforme à celle prévue. "Cela a été une réelle surprise" déplore t-il.

Andrew Furlong, de l'hôpital de Leicester, s'est exprimé sur cette fâcheuse situation et a tenu à renouveler ses excuses:

"Nous sommes profondément et sincèrement désolés pour l'erreur commise et je voudrais m'excuser une nouvelle fois auprès de Monsieur Brazier".

En compensation, Terry Brazier a reçu 20 000 livres sterling.