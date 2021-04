Le 12 avril 1961, il y a exactement 60 ans, avait lieu le premier vol dans l’espace d’un être humain, avec la prouesse du Russe Youri Gagarine, également premier homme à tourner en orbite autour de la terre.

Après une orbite de 108 minutes dans son vaisseau Vostok, envoyé par la fusée Semiorka, le Vostok rentrait dans l’atmosphère avec à son bord le cosmonaute qui s’éjectait ensuite avec son parachute à 7 km du sol.

Un exploit. Et une gifle pour les Américains, qui espéraient bien être les premiers à réaliser cette performance. “La première raison de la réussite russe est que les fusées russes de l’époque étaient beaucoup plus puissantes que les américaines. Or, il fallait des fusées puissantes pour atteindre la vitesse de 28 000 km/h, nécessaire pour tourner en orbite”, explique Pierre-Emmanuel Paulis, instructeur à l’Euro Space Center et auteur de nombreux ouvrages sur la conquête spatiale.