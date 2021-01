Virus mystérieux", "étrange forme de pneumonie", il y a presque pile un an, le Covid-19 entrait discrètement sur la scène médiatique. C’est en effet le 5 janvier 2020 que la première dépêche parlait d’une "mystérieuse pneumonie" venue de Chine, reléguée à ce moment-là au second plan de l’internationale par la fuite spectaculaire de Carlos Ghosn ou encore les incendies dévastateurs en Australie.

Il faut dire qu’à l’époque on ne savait pas encore grand-chose sur le virus, que le bilan restait faible et l’inquiétude des autorités plutôt mesurée. "Mystérieuse pneumonie en Chine" est d’ailleurs le titre de la première dépêche de l’Agence France Presse (AFP) évoquant le virus, avant d’être reprise par toutes les rédactions du continent. On peut notamment lire que "les autorités chinoises ont fait état dimanche de 59 personnes souffrant d’une mystérieuse pneumonie d’origine inconnue, démentant toutefois qu’il s’agisse du Sras, une maladie virale responsable de centaines de morts en 2003".