"Les talibans ont gagné la guerre. Donc, nous devrons parler avec eux, afin d'engager un dialogue aussi vite que nécessaire pour éviter une catastrophe humanitaire et migratoire" et "empêcher le retour d'une présence terroriste étrangère" en Afghanistan, a-t-il indiqué à l'issue d'une réunion en visioconférences des ministres des Affaires étrangères de l'UE, tout en précisant que cela n'impliquait pas pour autant une prompte reconnaissance officielle du régime taliban.

L'UE enverra du personnel sur place - le Haut représentant s'est refusé à parler de "mission" - dont les contacts avec les Talibans seront de nature pratique afin d'organiser l'évacuation de quelque 400 collaborateurs locaux de l'UE et leur famille.

Cette victoire des Talibans "aura des conséquences pour l'Occident", notamment en termes migratoires. "Il faut nous assurer que la situation ne débouche pas sur une vague migratoire sur l'Union européenne", a-t-il expliqué. L'UE devra à cet effet "s'accorder avec les pays de transit" des migrants et leur apporter un soutien.

"C'est l'événement géopolitique le plus important depuis l'annexion de la Crimée par la Russie", estime le chef de la diplomatie européenne.

"Nous devons reconnaître les erreurs que nous avons commises, particulièrement sur l'évaluation des capacités militaires" locales, alors que "l'apport de ressources sans précédent n'a eu que de médiocres résultats en termes de capacité de résistance de l'armée et de l'Etat afghan", a observé Josep Borrell.

Le premier objectif de l'intervention occidentale, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, "était de détruire Al-Qaida", mais "notre mission a graduellement évolué vers la construction d'un Etat moderne", a-t-il souligné. "Aujourd'hui, on peut dire que nous avons réussi pour le premier objectif. Pas pour le second".

Le retrait européen de l'Afghanistan suit la décision de retrait américaine prise par le président Donald Trump et mise en œuvre par son successeur, Joe Biden, a fait remarquer M. Borrell. L'Union entend toutefois user de son poids économique et politique pour obtenir le respect des engagements internationaux contractés par l'Afghanistan. Elle veillera plus particulièrement au respect du droit des femmes et des filles dans ce pays tombé sous la coupe des islamistes.

Une journaliste afghane accréditée à Bruxelles auprès de l'UE, Lailuma Sadid, a interpellé le chef de la diplomatique européenne sur ce point. "La situation des femmes dans le pays est tragique. Vingt ans d'effort et vous nous lâchez, et on recule de 20 ans", a-t-elle lancé.

400 collaborateurs locaux et leur famille seront évacués

L'Union européenne veillera à évacuer ses collaborateurs locaux et leur famille d'Afghanistan, a indiqué mardi le Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères européens. La priorité de l'UE est l'évacuation des ressortissants européens mais elle entend également prendre en charge les personnes qui ont collaboré avec elle parfois pendant plus de 20 ans et qui souhaitent quitter l'Afghanistan.

"Nous ne pouvons pas les abandonner", a souligné M. Borrell au cours d'une conférence de presse.

Ces collaborateurs locaux et leur famille représentent entre 380 et 400 personnes. Leur évacuation impliquera de dialoguer avec les Talibans afin qu'ils puissent accéder à l'aéroport de Kaboul. Le Haut représentant a exhorté les nouveaux maîtres de l'Afghanistan à respecter leurs engagements tout en précisant que le dialogue qui sera noué n'implique pas une reconnaissance du nouveau régime.

Du personnel de l'UE sera envoyé sur place afin de prendre les contacts nécessaires avec le régime taliban pour mener à bien cette opération.

Les collaborateurs de l'UE et leur famille seront transférés en Espagne et ensuite dirigés vers les pays européens prêts à les accueillir. L'Italie assurera le pont aérien tandis que la France se chargera de la sécurité.