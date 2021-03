Vendredi dernier, un jackpot historique de 210 millions d'euros a été remporté par un Suisse . Mais comme l'explique nos confrères du Sun, il s'en est fallu de peu pour que l'heureux gagnant doive partager ses gains.

Depuis 5 semaines déjà, Rachel Kennedy, 19 ans, jouait les numéros 6, 12, 22, 29, 33, 6 et 11. Elle avait même mis en place un prélèvement automatique afin de jouer ces numéros lors de chaque tirage. Vendredi, lorsque ces numéros sont sortis, elle pensait légitimement avoir remporté le fameux jackpot: "Je suis allé sur l'application, il était écrit 'winning match' et je me suis dit : "Oh mon Dieu, j'ai gagné"". Ni une, ni deux, Rachel appelle sa mère ainsi que son compagnon Liam.

Rachel contacte immédiatement la loterie nationale, en pensant récupérer ses gains: "J'ai appelé leur numéro en pensant que j'avais gagné 182 millions de livres et ils m'ont dit : "Oui, vous avez les bons numéros mais vous n'avez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du ticket, donc il n'a pas été accepté."". Le prélèvement automatique ayant été refusé, Rachel n'a donc tout simplement pas soumis de ticket pour le tirage de vendredi !



Une mésaventure qui ne va pourtant pas empêcher le couple de continuer à jouer