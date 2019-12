Un couple allemand voue une véritable passion pour les fêtes de Noël, au point de remplir leur maison de centaines de sapins de Noël.

Il s'agit de Thomas et Susanne Jeromin, habitants de la ville de Rinteln. Ils disposent des sapins partout dans leur habitation: garage, salle de bain, cuisine, salon, bureau,... au total il y aurait quelques 350 sapins pour 10.000 boules et 300 guirlandes lumineuses.

Fiers, Thomas et Susanne ont même réussi à battre un record en Allemagne avec le plus grand nombre de sapins décorés se trouvant dans un seul et même lieu.

Comme quoi, il n'y a pas de limites aux passions de Noël...

© AFP



© AFP