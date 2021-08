Des images insoutenables. À Charleville-Mézières, une scène a créé l'émoi. Et l'indignation. Dans le quartier de Mohon, deux chiens ont été traînés de force à l'arrière d'une voiture. Ces images horribles ont été captées par des riverains et postées sur les réseaux sociaux rapporte le journal L'Ardennais.

Vers 17h30, une femme entend des bruits de hurlements de chiens. Fixées au coffre de la voiture par une corde, les deux bêtes suivent la voiture, impuissantes. "Il roulait au pas, et j’ai réussi à m’accrocher à sa portière", raconte Vanessa à nos confrères, choquée par la violence de cette scène. "Des jeunes du quartier sont venus m’aider… Ils se sont mis devant la voiture, qui s’est arrêtée."

Alexiane, elle aussi témoin de cet acte inhumain, raconte: "Un automobiliste s’est mis au travers de sa route. Le monsieur est descendu de sa voiture, et on a pris ses clefs pour éviter qu’il ne reparte avant l’arrivée de la police" explique-t-elle. "On a aussi essayé de donner à boire aux chiens, mais ils étaient tellement traumatisés que c’était compliqué. Ils essayaient de nous mordre. Les bêtes étaient en sang, elles se léchaient pour se soigner… C’était horrible !"

Pendant près de 45 minutes, plusieurs individus s'arrêtent pour aider les chiens. Rapidement, le ton monte et l'ambiance est très hostile affirme Alexiane. Certaines personnes "ont dû s’interposer pour éviter qu’il ne prenne des coups." Après cet affrontement, la police arrive enfin. Mais les choses ne se passent pas comme prévu précise la riveraine. "Il a été autorisé à repartir avec ses chiens, assure la trentenaire. On n’a pas compris… Il n’y a même pas eu de contrôle d’alcoolémie" ajoute cette jeune Carolomacérienne.

Les policiers auraient simplement demandé au conducteur d'amener les animaux chez le vétérinaire. Ce qu'il n'aurait pas fait selon L'Ardennais. Heureusement, ils ne sont pas décédés... mais ils ne sont pas en bonne santé. Sabrina, présidente de la Lisa (ligue dans l’intérêt de la société et de l’animal), a donné des nouvelles des deux chiens. "Ils sont mal en point tous les deux" commence-t-elle. "La petite femelle de 13 ans, un fox-terrier blanc, est un peu cassée de partout. Le chien de chasse, un mâle de 3 ans, on ne peut même pas le toucher tellement il ressent des douleurs. Il a des plaies et des brûlures au niveau du poitrail et sur le côté. Et il n’a plus de peau sur les quatre coussinets."

La Lisa et l’Action protection animale (APA) ont évidemment porté plainte pour "acte de cruauté". L'homme de 66 ans affirme de son côté qu'il s'agissait d'un acte involontaire. En partant de son domicile, il n'aurait pas vu que les deux chiens étaient attachés à l'arrière du véhicule. Pour la police, "l'affaire est en cours et il sera entendu prochainement par nos services" assure-t-elle.