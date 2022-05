Nous sommes le 16 mars dernier, dans la banlieue de Kiev, chez un concessionnaire automobile. Des images des caméras de surveillance, récupérées par CNN, montrent des soldats russes pénétrer les lieux. Le propriétaire se rend et est fouillé par les soldats. Un deuxième homme, identifié comme Leonid Oleksiyovych Plyats, 68 ans, se manifeste également.

Sur base des images, on aperçoit une discussion. Puis, les deux civils ukrainiens s’éloignent calmement, sans violence, pour rejoindre leur poste de garde. C’est là que deux soldats russes surgissent en contournant le bâtiment pour les abattre froidement dans le dos. La première victime est tuée sur le coup, Plyats décédera un peu plus tard après avoir réussi à donner l'alerte.

Selon CNN, les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête pour crime de guerre. Le média américain a aussi pu recueillir le témoignage de Yulia, la fille de Plyats. "Ce sont des bourreaux. C'est affreux parce que mon père était un civil, il avait 68 ans, c'était un homme pacifique et non armé", pleure-t-elle. "Ils doivent être jugés. J’espère que ce sera devant un tribunal international. J'espère que non seulement l'Ukraine, mais aussi le reste du monde, entendra et verra les crimes qu'ils ont commis."

Attention, les images ci-dessous peuvent heurter: