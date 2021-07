Après la Belgique et les Pays-Bas, les intempéries frappent durement l'Autriche. Les régions de Salzbourg et du Tyrol notamment sont en proie à de violentes inondations. Aucune victime n'a encore été signalée, mais la situation est jugée "très critique" et "en partie dramatique", par la police locale. La ville de Hallein (Land de Salzbourg) est l'une des plus touchées, à en croire les images qui circulent depuis 24h sur les réseaux sociaux.

Sur les vidéos partagées sur Twitter, les torrents d'eau qui dévalent les rues de la ville sont d'une force impressionnante. Une séquence est particulièrement effrayante. On y voit un homme emporté par les flots boueux, retenu tant bien que mal par une autre personne. Les deux habitants finissent par être aspirés par le courant. Un troisième homme se jette alors sur eux pour tenter de les sauver, mais le torrent est trop violent, et ils sont emportés, accrochés l'un à l'autre, sur plusieurs mètres, avant de miraculeusement sortir du courant dévastateur et de se retenir contre un mur. Autour d'eux, l'eau boueuse se déchaîne.