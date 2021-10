Cela fait plus de trois semaines que le volcan Cumbre Vieja, situé sur l'île de La Palma dans les Canaries, est entré en éruption. Si elle n’a fait ni mort ni blessé, cette éruption a déjà ravagé 493 hectares et entraîné l’évacuation de plus de 6000 personnes.

Ce dimanche, de nouvelles secousses ont été ressenties à proximité du volcan. "On a dénombré 21 mouvements sismiques dimanche, le plus important mesurant 3,8, faisant trembler le sol dans les villages de Mazo, Fuencaliente et El Paso", a indiqué l'Institut géologique national espagnol (ING).

Des blocs de lave en fusion aussi grands que des immeubles de trois étages ont alors dévalé sur le flanc du volcan, donnant lieu à des images extrêmement impressionnantes.

"L'effondrement du flanc nord du volcan Cumbre Vieja a provoqué la libération de gros blocs de matériaux et l'apparition de nouvelles coulées qui traversent des zones déjà évacuées", a expliqué le département de la sécurité nationale espagnole.