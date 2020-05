suède Les autorités sanitaires indiquent qu’un quart de la population sera immunisée le 1er mai.

Si la majorité des pays européens ont opté pour un confinement plus ou moins strict, voire total, certains ont décidé d’emprunter une autre voie, celle de l’immunité collective.

Cette théorie repose sur le fait que plus des personnes seront touchées, même sans symptômes, par la maladie, plus la population sera immunisée dans son ensemble. On en parle en Suède, pays souvent cité comme modèle. Le pays indique avoir atteint le pic de l’épidémie aux alentours du 8 avril et vient de passer le cap des 2 000 morts et des 16 000 infections. Des chiffres qui ne sont évidemment pas à minimiser, mais qui sont loin de ceux observés en Italie, en Espagne ou même en Belgique.

La solution repose-t-elle alors sur ce modèle ?