Le premier ministre britannique Boris Johnson a tenu à féliciter Joe Biden et se dit "impatient" de travailler avec lui. "Le leadership américain est vital sur les questions qui nous concernent tous, du changement climatique au Covid et je suis impatient de travailler avec le président Biden", a écrit sur Twitter Boris Johnson, qui entretenait de bons rapports avec son prédécesseur, Donald Trump.

Le président du Conseil européena quant à lui souhaité le meilleur au nouveau président et à la vice-présidente dans une vidéo publiée sur Twitter. "Il est temps de nous concentrer à nouveau sur nos convictions et notre bon sens et de relancer nos relations entre l'Union européenne et les États-Unis", a-t-il ajouté.

"Les Etats-Unis sont de retour et l'Europe se tient prête", peut-on également lire sur le compte Twitter de la Commission européenne. "L'Europe est prête pour un nouveau départ" a tweeté la présidente de l'institution Ursula von der Leyen.

Le premier ministre belge Alexander De Croo a également félicité Joe Biden et Kamala Harris en insistant sur les nombreux intérêts communs entre les deux pays.

Le président français Emmanuel Macron s'est réjoui de la volonté du président américain de réintégrer son pays dans les Accords de Paris."Welcome back" a-t-il tweeté peu après la cérémonie d'investiture.

Le pape François a pour sa part encouragé Joe Biden à favoriser "la réconciliation et la paix" aux Etats-Unis et entre les nations "afin de faire avancer le bien commun universel".