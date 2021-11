Voilà des images qui suscitent l'émoi. Partagées par l’association anti-chasse Hertfordshire Hunt Saboteurs, elles montrent une cavalière occupée de rattraper son cheval qui prenait la fuite et lui adressé plusieurs coups de pied et de poing.

La scène s'est déroulée ce week-end au Royaume-Uni. Selon l'association qui relaie la vidéo, la cavalière ferait partie de la "Cottesmore Hunt", un groupe de chasse basé à Rutland, un comté d'Angleterre situé dans les Midlands de l'Est.

Relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo a été largement partagée et commentée. "C’est inacceptable! Ce pauvre cheval a été frappé et a reçu des coups de pied. Chaque jour, des preuves plus choquantes émergent de la cruauté violente que ces chasses infligent à des animaux innocents", "En tant que cavalière moi-même, rien ne me met plus en colère que de voir des images comme celle-ci. C’est honteux", peut-on notamment lire en commentaire.

La RSPCA, la plus grande association de protection des animaux au Royaume-Uni, a régia via un communiqué: "Ces images sont vraiment bouleversantes. Nous examinerons toujours les plaintes qui nous sont adressées concernant le bien-être des animaux."