Le principal témoin de l'incendie qui a fait 10 morts à Paris a raconté sa confrontation avec l'habitante de l'immeuble interpellée.

Une habitante de l'immeuble incendié, situé dans le XVIe arrondissement de la capitale française, a été placée en garde à vue. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle présente des "antécédents psychiatriques". Au cours de la soirée, elle aurait eu une dispute avec un habitant de l'immeuble: le scénario d'une "vengeance" prend de l'épaisseur. Le Parisien a d'ailleurs obtenu le témoignage de cet homme, un pompier volontaire de 22 ans. C'est lui qui a été le premier à alerter les secours.

"Elle m'a dit que j'étais pompier et que j'aimais bien les flammes"

Un peu plus tôt, Quentin L. avait déjà appelé la police parce que sa voisine avait insulté sa femme, qui lui avait demandé de baisser le son de sa musique. Les policiers lui ont alors conseillé de quitter les lieux tout en lui précisant qu'il ne s'agissait pas d'une "situation d'urgence" (sic).

Au final, parce qu'il voulait tout de même rentrer chez lui avec sa compagne, Quentin s'est à nouveau retrouvé nez-à-nez avec la suspecte. "Après le départ des policiers, elle a essayé de défoncer ma fenêtre et ma porte pour se venger", raconte-t-il dans Le Parisien. "Un voisin m’a expliqué qu’il y avait du papier devant ma porte avec du bois. Elle a dû mettre le feu chez moi pour se venger. Quand je l’ai croisée, elle m’a souhaité bon courage en me disant que j’étais pompier, et que j’aimais bien les flammes. Là, j’ai senti l’odeur de brûlé. Et je me suis aperçu qu’elle avait mis le feu à tout l’étage. Elle s’est ensuite sauvée en courant."

Le feu s'est rapidement propagé dans l'immeuble de huit étages, ravagé par les flammes, au point d'en faire l'incendie le plus meurtrier depuis 14 ans à Paris. Près de 200 pompiers ont été mobilisés pour sauver ce qui pouvait l'être. Dix personnes ont perdu la vie selon un bilan provisoire. Ces derniers ont même parlé d'une opération "d'une ampleur exceptionnelle".