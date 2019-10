Au moins 1.800 agriculteurs ont été touchés par les suies de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen la semaine dernière, a indiqué mardi le ministère de l'Agriculture, selon lequel les premières indemnisations pourraient intervenir sous une dizaine de jours.

Les agriculteurs qui ne peuvent pas vendre leurs productions seront indemnisés grâce au Fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE), a précisé le ministère.

"Nous savons quels étaient les produits qu'il y avait dans l'usine Seveso" qui a brûlé, a affirmé mardi matin le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume sur RMC et BFMTV, en citant "l'amiante". Mais la dangerosité des résidus et suies sera déterminée par les analyses scientifiques, selon lui. L'interdiction de commercialisation du lait et autres productions agricoles prononcée par le préfet relève de ce principe.

Les résultats d'analyses devraient être publiés "entre demain et après-demain" a précisé M. Guillaume. "Dans deux jours, trois jours, quatre jours", certaines des mesures d'interdiction de commercialisation pourraient "être levées", a-t-il espéré. Ensuite, les premières indemnisations d'agriculteurs privés du revenu de leurs ventes devraient être possibles sous une dizaine de jours, a-t-il ajouté.

Mardi matin, la directrice générale de Lubrizol, Isabelle Striga, s'est déclarée "désolée" sur France Info que les agriculteurs ne puissent "pas mettre sur le marché leurs produits ces jours-ci". Pour autant, elle a indiqué qu'il était "trop tôt" pour dire si le groupe allait indemniser directement des agriculteurs. Selon un décompte transmis lundi soir aux syndicats agricoles par le préfet de Seine Maritime, des milliers d'hectares de terres agricoles sont concernés par les interdictions de commercialisation des productions végétales et animales: en Seine-Maritime, 112 communes sont touchées, 39 dans la Somme, 40 dans l'Oise et 14 dans l'Aisne. Rien n'a été encore dit sur les autres départements de Normandie et ceux, voisins, d'Ile-de-France.