Deux communes de l'agglomération de Rouen ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol, ont-elles annoncé à l'AFP vendredi.

"J'ai déposé une plainte contre X (jeudi) pour mise en danger de la vie d'autrui. J'agis de la sorte pour défendre la commune et ses habitants quant aux risques présents et ceux à venir", a indiqué à l'AFP Catherine Flavigny, maire LR de Mont-Saint-Aignan, commune de 19.000 habitants, située dans le périmètre préfectoral des communes impactées par l'incendie.

"La plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui a été déposée mercredi soir auprès du procureur de la République de Rouen", a quant à lui annoncé à l'AFP Gilbert Renard, maire LR de Bois-Guillaume (13.000 habitants). "Les habitants de Bois-Guillaume, selon les quartiers, ont pu être exposés à des risques. Nous appliquons le principe de précaution", a justifié l'élu.

"D'ores et déjà, cet incendie nous cause préjudice. Il a fallu nettoyer les cours d'école à plusieurs reprises, changer les bacs à sable. Nous allons aussi vider et changer l'eau de notre piscine extérieure", a détaillé la maire de Mont-Saint-Aignan sans pouvoir chiffrer le montant des dépenses engagées à ce stade.

"Des traces de suies et de déchets brûlés ont été signalées dans plusieurs quartiers de la commune", a rapporté Gilbert Renard. "Des habitants appellent la mairie pour signaler la présence de résidus de fibrociment ou des suies dans leurs jardins", a encore rapporté Mme Flavigny précisant que tous les quartiers de Mont-Saint-Aignan n'étaient pas touchés de la même manière.