“Je suis K.-O., je n’ai pas beaucoup dormi ces derniers jours.” Lorsqu’il prend le temps de nous répondre, Samuel Delaquaize est exténué comme rarement. Il faut dire que les derniers jours ont été épuisant pour le jeune homme de 23 ans. Mardi, il était chez lui à Martigues, à l’ouest de Marseille, lors du début des incendies. “Vers 17h, on a vu de la fumée s’échapper au-dessus des maisons, mais on ne s’est pas trop inquiétés.”, détaille l’étudiant en cinquième année d’école de commerce. “Mais une heure plus tard, la police est passée à toutes les maisons, avec gyrophare et mégaphone, pour ordonner l’évacuation immédiate des lotissements.” Le temps de préparer quelques affaires, Samuel et sa famille se retrouvent déjà dehors. “On a pris un sac d’affaires pour la nuit, chargé le chien et le lapin dans la voiture et en moins de trois minutes on a dû quitter notre foyer”, se remémore-t-il.