Mais la nuit dernière, les événements ont pris une toute autre tournure. En plus des détonations, plusieurs incendies de poubelles, de scooters et sur les rails de tram ont également été signalés. Les pompiers et la police sont rapidement intervenus pour rétablir la situation. Ce soir, la police lyonnaise prévoit une brigade renforcée en vue de nouveaux débordements en ce 14 juillet.