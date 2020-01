L'ambassadeur australien en Belgique Justin Brown a répondu chaleureusement à l'aide proposée mardi par le gouvernement belge pour combattre les incendies qui ravagent actuellement le pays.

La représentation australienne indique qu'elle a déjà reçu de nombreuses propositions de dons de la part de citoyens belges et recommande donc certaines organisations.

La Première ministre Sophie Wilmès (MR) a indiqué mardi que la Belgique était prête à assister l'Australie dans son combat contre le feu, alors que près de huit millions d'hectares de bush sont déjà partis en fumée. Charles Michel, en tant que président du Conseil européen, a également annoncé que l'Union européenne et ses États membres étaient prêts à en faire davantage.

L'ambassadeur australien auprès de l'UE, de l'Otan, de la Belgique et du Luxembourg Justin Brown a répondu mardi qu'il fallait à présent étudier les ressources dont l'Australie a besoin avant de discuter des moyens à mettre en oeuvre. "Nous sommes capables de faire face aux feux de forêt nous-mêmes, mais toute aide est la bienvenue", a souligné Justin Brown.

L'ambassade a également reçu plusieurs appels de citoyens belges désireux d'apporter leur soutien financier. Elle met donc en avant six organisations : la Croix-Rouge australienne, l'Armée du Salut, le NSW Rural Fire Service, la Country Fire Association of Victoria and South Australia Country Fire Service, et WIRES, une organisation de protection des animaux sauvages. "Nous conseillons aux généreux citoyens de les soutenir", a encouragé Justin Brown.