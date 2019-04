Un homme qui possédait et élevait un casoar sur sa propriété, située en Floride (États-Unis), a été tué par l’animal.

L’information a été rapportée par plusieurs médias locaux. Marvin Hajos, un homme de 75 ans, détenait plusieurs animaux exotiques dans sa maison située dans le comté d’Alachua, selon la chaîne WCJB. Il se trouvait près de ses oiseaux quand il a chuté de façon accidentelle ce vendredi. L’un de ses deux casoars l’a alors attaqué, lui infligeant une blessure mortelle.

Pris en charge par les secours, le septuagénaire est décédé quelques heures plus tard, à l’hôpital. Oiseau coureur proche de l’autruche ou de l’émeu, le casoar est considéré être l’oiseau le plus dangereux du monde, selon le zoo de San Diego. Originaire de Nouvelle-Guinée, l’oiseau possède de longues griffes tranchantes, peut sauter jusqu’à 2 m de haut et atteindre 50 km/h en vitesse de pointe.