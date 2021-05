C'est via les pages du Journal des Travailleurs, Rodong Sinmuna, que la population nord-coréenne a appris la nouvelle le dimanche 16 mai : la coupe mulet et les jeans skinny représentent une menace réelle pour la culture du pays. A un tel point que ces deux styles de vie vont être radiés du pays afin de ne pas tomber dans un modèle de vie capitaliste.

"L'histoire nous enseigne une leçon cruciale qu'un pays peut devenir vulnérable et finalement s'effondrer comme un mur, indépendamment de sa puissance économique et de défense si nous ne nous accrochons pas à notre propre style de vie", peut-on lire dans l'article.

Selon Kim Jong-un, il faut ainsi protéger la population contre "l'invasion d'un mode de vie" "décadent". Ces interdictions visent notamment les jeunes, plus facilement séduits par le mode de vie occidental et donc du capitalisme comme le rapporte le journal. "Il faut se méfier du moindre signe de style de vie capitaliste et lutter pour s'en débarrasser".