Nikita, une jeune indienne, a épousé sans le vouloir le mauvais homme. Cette histoire rocambolesque s'est produite le 5 mai dernier dans l'État central de Madhya Pradesh en Inde. Ce jour là, se tenait un quadruple mariage, celui de deux sœurs. Si la cérémonie se passait dans un premier temps sans accroc, une coupure de courant est venue perturber ce grand jour.

Dans la confusion, le futur époux, Bhola, a quelque peu bougé et a échangé sans le vouloir sa place avec le fiancé de la sœur de Nikita, Karishma. Par la suite, un rituel unissant les deux malheureux époux a été prononcé sans que personne ne réalise ce qui était en train de se produire. De fait, les deux soeurs portaient des robes similaires, ainsi qu'un voile qui cachait leur visage. L'erreur n'a été révélée qu'au moment où la lumière a été rétablie. "Ils n'ont échangé ni vœux, ni colliers de fleurs, mais il y a eu une erreur pendant l'un des rituels. C'est insultant pour nous - à cause d'une coupure de courant, nous avons été humiliés", a confié l'oncle de la future mariée dans les colonnes de The Indepedant.

Selon le Times, cette malencontreuse erreur a par la suite provoqué de véritables tensions au sein de la famille des mariés. De fait, certains souhaitaient oublier l'incident et reformer tout simplement les couples initiaux alors que d'autres personnes, plus traditionnelles, ont considéré que les jeunes mariés devaient accepter la situation puisqu'un rituel avait été prononcé. En fin de compte, la situation est rentrée dans l'ordre pour le plus grand soulagement de Nikita et son fiancé, qui ont pu s'unir comme prévu.