Jusque mars dernier, Jacob Parish était un jeune garçon virevoltant et plein d'énergie. Mais tout a basculé lorsque la famille, installée dans la ville de Grimsby (est de l'Angleterre) a été touchée par le coronavirus. Comme le rapporte le Mirror, c'est sans doute le père de famille qui a ramené la maladie à la maison.

Pourtant, au début, Jacob comme beaucoup d'enfants de son âge contaminés ne présentaient quasiment aucun symptôme sérieux. "Il n'était pas particulièrement malade à l'époque. Il a peut-être eu une semaine durant laquelle il était un peu plus fatigué et avait perdu le goût", confie sa maman Victoria au média anglais.

Mais tout s'est aggravé ensuite pour le jeune garçon. "Sa fatigue s’est progressivement aggravée", raconte encore la mère de famille. "Lorsque l’école a repris, il n’a pas pu y aller. Il a atteint un stade où il avait du mal à marcher et descendait les escaliers sur les fesses. Il avait des vertiges et avait l’impression que son cœur allait exploser. Nous avons loué un fauteuil roulant pour le faire sortir de la maison et, en six semaines, il se déplaçait en fauteuil roulant à plein-temps."

© Mirror



Les conséquences d'un Covid long?

Si les médecins soupçonnent que le garçon souffre du syndrome de tachycardie posturale, une maladie cardiaque qui provoque des vertiges et des évanouissements, sa famille est elle convaincue que cela est dû à un Covid long. "Nous avons passé six mois à l’hôpital, à essayer de comprendre ce que la Covid a fait à Jacob", explique sa maman. "Quand nous avons suggéré le Covid long, on nous a dit que ses symptômes étaient probablement dus au stress du confinement. Mais pourquoi serait-il soudainement stressé alors qu’on est confiné depuis plus d'un an?"

En attendant, Jacob, qui consulte à présent des neurologues, souffre toujours et il ne peut reprendre les cours en septembre qu'à raison d'une heure par jour.