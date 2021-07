Ces phénomènes météorologiques extrêmes qui semblent opposés constituent les deux faces d’une même pièce, estiment des chercheurs.

Des pics de chaleur en Algérie, en Tunisie, à Madagascar et dans les Balkans, des incendies dévastateurs en Californie, en Sardaigne et en France et des inondations inouïes en Belgique, en Allemagne et en Angleterre… Une partie du globe étouffe tandis que l’autre a les pieds dans l’eau.

(...)