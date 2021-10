Trombes d'eau et vents violents s'abattent sur les états américains de la côte ouest, en raison d'un cyclone qui s'est formé au dessus de l'océan Pacifique.

En Californie, à Oregon et Washington, pas moins de 350.000 ménages sont privés d'électricité. La circulation est aussi perturbée par les inondations et les coulées de boue. Dans la région de Seattle, deux personnes ont été tuées par l'effondrement d'un arbre sur leur véhicule.

Les averses devraient persister jusque lundi. La Californie est plus durement touchée après avoir été frappée par le pire épisode de feux de forêts qui ont détruit 700.000 hectares de réserves naturelles. Une grande partie de la région est en période de sécheresse sévère, extrême ou exceptionnelle, selon la classification de l'US Drought Monitor, la carte des sécheresses d'agences gouvernementales. "Là où les feux ont eu lieu se trouvent les plus gros risques de crue soudaine", a déclaré le météorologiste, Marc Chenard, du centre national de prévision, dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias américains. En effet, la végétation calcinée empêche l'absorption de l'eau.

Dans ces régions incendiées, les pluies génèrent des inondations et coulées de boue, si bien que des autoroutes ont dû être fermées à la circulation. A San Francisco et dans la capitale Sacramento, des rues sont sous eau et des pylônes électriques ont été emportés par des vents de plus de 80 km/h. A San Rafael, les responsables de la ville ont déclaré qu'il y avait eu plus de 330 appels aux pompiers ou à la police, soit quatre fois le volume moyen d'appels selon CBS San Francisco.

Lundi les intempéries se déplaceront vers le sud, sur Los Angeles. Dans la Sierra Nevada, 25 centimètres d'eau sont attendus des suites des fortes pluies.