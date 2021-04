Inondations en Indonésie et au Timor oriental: près de 90 morts, des dizaines de disparus

Près de 90 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain en Indonésie et au Timor oriental, où des hameaux ont été dévastés, ont annoncé lundi des responsables locaux.