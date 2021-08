Les autorités ont émis le plus haut niveau d'alerte évacuation dans sept régions, dont le département de Hiroshima et le nord de l'île de Kyushu.

Dans le cadre de cette alerte, qui n'a aucun caractère obligatoire, environ 1,8 million d'habitants sont invités à quitter immédiatement leur domicile, a indiqué la chaîne publique NHK.

L'agence météorologique japonaise JMA a fait état de niveaux de pluie sans précédent dans cette région.

Des images télévisées montrent des personnes secourues à l'aide de canots de sauvetage dans les rues submergées de la ville de Kurume (préfecture de Fukuoka) tandis qu'un homme secouru dans la préfecture voisine de Saga assurait n'avoir jamais vu de telles pluies.

"Cette fois c'est différent, a-t-il déclaré à NHK. J'avais vécu des expériences de ce genre par le passé, mais cette fois j'ai eu peur".

Quatorze fleuves sont sortis de leur lit et il y a eu quatorze glissements de terrain, pour la plupart dans l'ouest, selon les autorités.

Une femme de 59 ans est décédée et deux membres de sa famille sont portés disparus à Unzen (préfecture de Nagasaki, au sud-ouest du Japon), après que deux maisons ont été ensevelies par un glissement de terrain, selon un responsable local.

"Plus de 150 soldats, policiers et pompiers ont été envoyés pour participer aux opérations de secours", a indiqué à l'AFP ce responsable, Takumi Kumasaki.

"Ils recherchent les personnes disparues, tout en surveillant d'éventuel glissements de terrain pendant que de fortes pluies continuent de s'abattre", a-t-il précisé.

Un homme de 76 ans a été porté disparu à Kumamoto, dans l'ouest de l'île de Kyushu, après avoir tenté d'attacher son bateau de pêche, a précisé un responsable local à l'AFP.

Des pluies intenses devraient continuer à tomber pendant plusieurs jours sur une large partie du Japon.

Selon des scientifiques, le changement climatique mondial entraîne une atmosphère plus chaude retenant davantage d'eau, accroissant ainsi le risque et l'intensité de précipitations extrêmes.

"Des niveaux sans précédent de précipitations ont été enregistrés", a affirmé Yushi Adachi, un responsable de la JMA, lors d'une conférence de presse à Tokyo.

"Une alerte maximale est nécessaire même dans les régions où les risques de glissement de terrain et d'inondation ne sont généralement pas si élevés", selon lui.

Début juillet, de fortes pluies avaient provoqué une coulée de boue dévastatrice dans la station balnéaire d'Atami, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Tokyo, qui avait fait 23 morts et quatre disparus.

En juillet 2020, des inondations record dans le sud-ouest du Japon avaient fait plus de 80 morts et disparus. Deux ans auparavant, plus de 200 personnes avaient perdu la vie lors de violentes crues dans l'ouest du pays.