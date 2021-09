Plus de 400 personnes ont déjà signé une pétition officielle pour ajouter un nouvel élément permanent au célèbre dragon rouge sur le drapeau gallois. Les Gallois à l’origine de la pétition estiment que le dragon sur le drapeau national manque de quelque chose et le qualifient de “mépris pour la fierté de toute la nation galloise”. Ils font référence au dragon rouge qui est représenté sur le drapeau sans pénis, alors que le même dragon est autorisé à exhiber un phallus sur les pièces de 1 et 20 livres de la Royal Mint depuis cinq ans. De plus, le dragon est aussi historiquement doté d’un sexe masculin.

L'artiste Rhŷn Williams a créé la pétition en ligne après avoir recherché d'anciennes représentations du dragon gallois. Il s'explique au Daily Mail: "Lorsque la Monnaie royale représente notre dragon, elle reconnaît qu'il a un pénis. Mais pour une raison quelconque, notre gouvernement ne le reconnaît pas, et même si certains peuvent trouver le sujet amusant, cette image est importante si nous voulons que notre drapeau continue de flotter pendant les siècles à venir. C’est une idée intéressante sur les différents niveaux de la démocratie représentative et sur la façon dont les gens alimentent leurs idées dans des questions plus larges. Cela nous amène à nous poser des questions sur l’identité nationale et l’histoire, et même sur ce seul symbole d’identité nationale.”

Rhŷn Williams fait référence à la dynastie des Tudor et à son fondateur, Henri VII. “On pense tous à lui comme à un roi anglais, mais il ne l’était pas.” Il est vrai que Henri VII est né à Pembroke, dans le nord du Pays de Galles. “Quand il a gagné la bataille de Bosworth, il portait un dragon rouge avec lui. Et quand il était sur son trône en Angleterre, il a décoré tous ses bâtiments avec des dragons et le chien de la Bretagne. Il était très fier de son identité. Mais ce qui m’a frappé, c’est que le phallus était visible partout où il allait.”

“Qui sait pourquoi le dragon a été transformé en eunuque”, peut-on lire sur son profil Facebook. “Cela peut avoir un rapport avec l’obscénité. Ou les gens ont oublié d’enlever la pièce. Ou cela pourrait être politique. Que les responsables de la production des drapeaux l’ont retiré pour symboliser le rôle du Pays de Galles au sein du royaume britannique.”

Selon le règlement en vigueur au Pays de Galles, toute pétition comportant plus de 50 signatures doit être examinée par la commission officielle des pétitions. La prochaine étape consiste à faire signer la pétition par 10.000 personnes. Dans ce cas, la question peut faire l’objet d’un débat au siège de l’Assemblée galloise à Cardiff Bay.