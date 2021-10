Les faits se sont déroulés la semaine passée à Toulouse, en France. La Police Nationale a publié sur son compte Twitter la photo du portefeuille en expliquant bien que celui-ci a été retourné à son propriétaire grâce à l’honnêteté d'un livreur.

Tombé en pleine rue un portefeuille garni de plus 500 euros en espèces laisse théoriquement peu de chance de le retrouver intact. Pourtant dans cette histoire, rien ne manquait: "les documents d’identité, moyens de paiement et plus de 500 € en espèces" ont été restitués vendredi par les policiers à un monsieur d'un certain âge, bien content de retrouver l’intégralité de ses biens.

Le portefeuille en question avait été rapporté la veille par un livreur Uber Eats qui l’avait trouvé par terre et n’a donc pas hésité à faire un crochet par le commissariat pour le déposer. Ce discret bienfaiteur a préféré rester anonyme mais les policiers ont salué sur leur compte Twitter sa "belle preuve de civisme et d’honnêteté".