Mark Meadows était censé être le premier des proches de Donald Trump à accepter de témoigner devant cette commission dite du "6 janvier", date à laquelle des milliers de partisans de l'ancien président ont envahi le siège du Congrès américain.

L'ancien "chief of staff" de Donald Trump, le plus proche conseiller du président, a accepté de fournir des "milliers de pages de documents" aux enquêteurs et était prêt à témoigner, assure son avocat George Terwilliger dans une lettre à la commission obtenue par plusieurs médias américains.

Mais, assure-t-il, cette commission n'a "aucune intention de respecter le droit de l'exécutif à garder certaines informations secrètes", ce qui "rend cette audition intenable".

Les élus qui dirigent cette enquête s'intéressent notamment aux échanges entre Mark Meadows et les organisateurs des manifestations du 6 janvier.

Lors de cette froide journée d'hiver, des milliers de partisans de Donald Trump avaient envahi le siège du Congrès américain pour tenter d'empêcher les élus de certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

La commission, qui enquête sur le rôle de l'ancien président et ses conseillers dans cette attaque, a déjà interrogé plus d'une centaine de personnes et multiplie les assignations à comparaître dans l'entourage de Donald Trump.

Mais l'ancien locataire de la Maison Blanche, qui qualifie la commission de "hautement partiale", a ordonné à son entourage de serrer les rangs, injonction à laquelle Mark Meadows semble en partie s'être plié.

D'ordinaire très discret, cet homme de 62 ans était sorti de l'ombre la semaine dernière en annonçant à quelques jours d'écart sa coopération avec les enquêteurs et la sortie prochaine d'un livre sur les derniers mois du milliardaire républicain à la Maison Blanche.

Son avocat n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP.