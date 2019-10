Le ministre de l’Intérieur a fait état jeudi de trois morts après les intempéries qui ont frappé le sud de la France, un bilan mis en cause, les circonstances de deux de ces décès n’étant pas établies.

Parmi les trois morts figure une septuagénaire qui avait été hospitalisée "en urgence absolue" à Montpellier mercredi après avoir été emportée par les eaux à Cazouls-d’Hérault, à 45 kilomètres à l’ouest de Montpellier. Cette femme, retrouvée inanimée dans des vignes, est décédée au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Elle aurait paniqué devant la montée des eaux devant sa maison malgré les consignes d’attendre l’arrivée des secours à son domicile.

Dans le Gard, un automobiliste nonagénaire était décédé mercredi à Alès dans son véhicule tombé dans un cours d’eau après une sortie de route. Les pompiers du Gard avaient annoncé que ce décès avait été provoqué par un malaise sans le lier aux intempéries.

De son côté, la préfecture des Pyrénées-Orientales a indiqué qu’un homme sans-abri avait été retrouvé mort mardi sur la voie publique dans une commune non précisée et qu’une enquête était toujours en cours pour déterminer les causes de ce décès.

L’épisode de violentes pluies qui "a impacté simultanément jusqu’à huit départements" du sud, a donné lieu à 1 773 interventions et mobilisé plus de 2 000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité civile, a indiqué le ministre de l’Intérieur. M. Castaner a souhaité "que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les communes concernées soit accélérée".

"Ce bilan (humain, NdlR) aurait pu être plus lourd", a estimé la ministre des Transports Élisabeth Borne, en visite dans le secteur de Béziers.

La ministre a notamment rendu visite à des habitants d’un lotissement de Villeneuve-les-Béziers (Hérault),qui tentaient d’évacuer la boue de leur logement. "Toutes les photos de mes enfants sont parties", confie Pascale dans un sanglot. Cette quinquagénaire avait dû quitter sa maison la veille à bord d’un zodiac des pompiers.

De nombreuses voies de chemin de fer ont également été endommagées, et le trafic des trains est interrompu entre Montpellier et l’Espagne, au moins jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.