L'eau s'engouffre dans un trou d'environ un mètre, mais celui-ci pourrait s'agrandir, selon un porte-parole de la sécurité de la région sud du Limbourg. Une section de la digue située près de Voulwames, un hameau situé à proximité de Meerssen et de Bunde, est touchée. Les habitants du quartier ont été priés de quitter leur domicile le plus rapidement possible. "Quittez la zone et cherchez un endroit sûr où vous réfugier", avait déclaré le porte-parole.

La télévision publique néerlandaise NOS a indiqué plus tard dans l'après-midi, sur la base des conseils des services de sécurité, qu'il était trop tard pour évacuer et que les habitants de Bunde, Voulwames, Brommelen et Geulle devaient se réfugier aux étages de leur maison.