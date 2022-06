La grande usine chimique Azot de Severodonetsk, où environ 500 civils ont trouvé refuge ces derniers jours, est impossible à évacuer sans "cessez-le-feu complet", a déclaré vendredi le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï. "Sortir de l'usine n'est possible qu'avec un cessez-le-feu complet", a-t-il déclaré sur Telegram. Alors que les forces russes tentent de prendre le contrôle de cette ville-clé du Donbass depuis des semaines, il a jugé "impossible et dangereux" de tenter de quitter le site "en raison des bombardements et combats constants". DOM/