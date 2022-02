La Russie rétorque ainsi aux sanctions imposées par les pays occidentaux, qui rendent plus difficile pour de nombreux Russes de se procurer de l'argent dans ces pays. A la suite de ces sanctions, l'argent que le président russe Vladimir Poutine et le ministre des affaires étrangères Sergey Lavrov ont déposé dans l'UE notamment a été gelé.

Selon M. Medvedev, Moscou n'exclut pas non plus d'exproprier les actifs des entreprises enregistrées aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans d'autres "juridictions hostiles".