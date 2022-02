>> Suivez toutes les dernières informations en direct

Les Russes ont envahi l'Ukraine, ce jeudi 24 février. Après une annonce glaçante de Vladimir Poutine, les soldats ont bombardé plusieurs villes ukrainiennes et se sont emparés de la centrale de Tchernobyl. Dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est la capitale qui a été visée par les Russes. "Des tirs horribles de missiles russes sur Kiev. La dernière fois que notre capitale a connu quelque chose de semblable, c'était en 1941 quand elle a été attaquée par l'Allemagne nazie. L'Ukraine a vaincu ce démon et vaincra aussi celui-ci", a affirmé Dmytro Kouleba dans un message sur son compte Twitter.Malgré le couvre-feu dans la capitale, les autorités avaient annoncé ce jeudi que les stations de métro resteraient ouvertes pour accueillir les Ukrainiens souhaitant se mettre à l'abri. C'est ce que de nombreux habitants de Kiev ont fait durant la soirée et dans la nuit. A Kharviv également, de nombreux résidents ont choisi de se réfugier dans les stations de métro.