S'il y a bien une seule personne au monde qui n'a pas été affectée par la pandémie de coronavirus, c'est Irene Katsotourchi. En effet, comme le relatent nos confrères de la VRT, cette Grecque âgée de 75 ans habite seule depuis 18 ans sur la petite île de Kinaros, en pleine Mer Egée. Pour seul contact humain, Irene se contente de la visite du facteur en provenance de l'île voisine d'Amorgos, une fois tous les quinze jours.

Sur cet îlot paradisiaque, le port du masque et la distanciation sociale n'ont donc jamais été d'une grande utilité. Toutefois, inquiète par la visite bimensuelle de son facteur, Irene a émis le souhait de se faire vacciner afin de limiter les risques de contaminations.

Par l'intermédiaire du postier, la demande de vaccination d'Irene est parvenue au maire local, qui n'a pas hésité une seule seconde avant d'envoyer une équipe médicale sur l'île de Kinaros. Et cette expédition n'a pas été une mince affaire.

Si en temps normal, la traversée en bateau entre Amorgos et Kinaros dure déjà une heure et demie, les conditions météorologiques ont cette fois compliqué le périple de l'unité de vaccination. "Lors de la traversée, nous avons été confrontés à des vents de 6 beaufort. Par conséquent, nous sommes arrivés chez Irene trois heures plus tard que prévu", a expliqué le maire Lefteris Karaiskos à la chaîne de télévision grecque ERT.

Malgré les complications, Irene a donc bien pu se voir administrer le vaccin et est désormais rassurée. Le maire, lui, est également ravi: "C'est un véritable message d'optimisme et de responsabilité. Par sa vaccination, Irene s'est montrée solidaire envers les groupes vulnérables et les travailleurs de la santé qui luttent contre cette pandémie depuis deux ans", s'est-il réjoui.