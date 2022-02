Le risque de conflit et de guerre dans le cadre de la crise ukrainienne est aujourd’hui bien réel. Mais cette escalade des tensions est en grande partie due au président russe, Vladimir Poutine. "Aujourd’hui, toutes les options sont encore sur la table mais il faut être clair, c’est Poutine qui a créé la crise", souligne Sven Biscop, professeur à l’Institut royal Egmont et à l’université de Gand. "Il a mis ses demandes sur la table et a insisté pour avoir ses demandes d’urgence sinon des mesures militaro-techniques seraient mises en place, c’est ce qu’il a dit. Il faut rappeler que c’est lui qui a provoqué la crise et cette situation d’urgence." Mais qui est réellement Poutine et quelle est sa personnalité ? Pour comprendre l’aura et la dureté de celui qui est souvent qualifié "d’animal politique à sang froid" par les observateurs politiques, il faut avant tout faire un saut dans le passé.

