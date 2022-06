Dans un message honnête publié sur le site populaire Reddit, un utilisateur anonyme a déclaré qu'il travaillait comme spécialiste informatique dans un petit cabinet d'avocats et qu'il avait passé presque chaque jour depuis le début de la pandémie mondiale à faire ce qu'il voulait. Il s'explique.

Son histoire a reçu environ 90.000 votes positifs et plus de 7.000 commentaires en seulement quelques jours.



L'homme en question affirme avoir été embauché pour gérer toutes les preuves numériques utilisées lors des procès. Assez logiquement, lorsque le covid est arrivé, il lui a été demandé de travailler à domicile. Toujours selon lui, moins d'une semaine après avoir effectué l'ajustement, il explique avoir débogué et perfectionné un script pour faire tout son travail à sa place.



Ça fait plus d'un an que ça dure et personne dans son entreprise n'en a la moindre idée. Un génie?

Depuis maintenant un an donc, il arrive tous les matins à son travail et… joue aux jeux vidéo, il lit, se divertit etc. Puis en fin de journée, il vérifie que tout s’est bien passé en analysant simplement le journal des connexions.



Au total, il affirme avoir passé près de dix minutes par jour à travailler. Au final, le programme qu'il a créé a produit des résultats presque parfaits et, pour autant que la direction le sache, son employé a simplement fait un travail irréprochable.

Il avoue qu'au début il s’est senti un peu coupable, puis finalement, il s'est convaincu qu’il n’arnaque personne. Son cabinet d’avocats est très content des résultats: "C'est gagnant-gagnant", dit-il.



L’homme affirme qu’il était payé environ 7.500 dollar par mois, ce qui revient à environ 90.000 dollars par an. Un salaire assez conséquent pour 50 minutes par semaine.