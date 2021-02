Philip Shelley habite à Forth Worth, au Texas. Depuis plusieurs jours, comme des centaines de milliers d'autres Texans, il est privé d'électricité suite à la vague de froid qui touche cet Etat américain.

Cet habitant est inquiet pour sa famille, et plus particulièrement pour son épouse, enceinte de 8 mois. Interrogé par CNN, il témoigne des difficultés auxquelles il fait face. "C'est vraiment compliqué en ce moment. Le plus dur, c'est que personne ne nous donne des informations: les électriciens n'ont pas de réponses, les autorités non plus", explique Philip Shelley. "Donc on se retrouve seuls, dans une maison glaciale et sombre au milieu de la nuit, avec un bébé de 11 mois et une femme enceinte de 8 mois", déplore-t-il.

"On n'a pas beaucoup d'autres solutions"

Face à cette vague de froid inédite, de nombreux habitants se sont rués sur les allume-feux et le bois de chauffage, entraînant des pénuries dans les magasins. Pour essayer de chauffer sa maison, Philipp Shelley explique avoir eu recours à toutes sortes de solutions. "J'ai acheté du bois pour le barbecue, mais j'ai rapidement été à court tellement cela brûle vite", raconte-t-il. "Alors j'ai commencé à brûler des factures, des journaux, des revues...". "On n'a pas beaucoup d'autres solutions", conclut Philip Shelley d'un ton amer.

Seize personnes sont décédées au Texas depuis le début de la vague de froid.