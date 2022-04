Après un déplacement dans le Nord ce lundi, le président-candidat Emmanuel Macron se rendait dans le Grand Est ce mardi pour sa deuxième journée de campagne de l'entre-deux-tours.

Dans l'après-midi, il rencontrait des citoyens dans la commune de Châtenois, où il a été pris à partie par un homme d'une soixante d'années. "J'ai jamais vu un président de la 5e république aussi nul que vous", a lancé l'homme, visiblement énervé.

"Monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table", a rétorqué ironiquement le candidat LREM, déplorant le manque de raisonnement de son interlocuteur.

"Vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi j'ai pris ma retraite à 65 ans mais par choix, pas par obligation", a alors avancé l'homme.

"Dans une démocratie, on peut débattre", a concédé Macron. "Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne va pas y arriver".

Les deux hommes se sont ensuite querellés sur la situation des hôpitaux et le financement des soins de santé, sans que Macron ne parvienne à convaincre le citoyen de Châtenois.

"Moi je vous respecte, mais vous dites des choses très agressives", a déploré le président. "Moi aussi, je vous respecte", a renchéri l'homme. "Mais je ne voterai jamais pour vous", a-t-il conclu.