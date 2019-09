C’est sans doute l’un des épisodes fondateurs de la vie de Jacques Chirac. À l’été de ses 17 ans, bac en poche, le jeune homme s’embarque au Havre comme apprenti marin sur un navire charbonnier. Il prévient sa famille : il souhaite devenir capitaine au long cours. Il rêve d’aventures exotiques aux confins du monde, lui qui se passionne pour les récits de voyage et les civilisations asiatiques. Il veut connaître d’autres cultures et apprendre le sanskrit pour pouvoir lire dans le texte le Mahabharata, livre sacré de l’hindouisme. Mais à son retour, sur le quai du port du Havre, c’est son père, Abel François Chirac, qui l’attend. Ce financier, banquier de l’avionneur Henri Potez, a d’autres souhaits pour son fils : il veut "qu’il intègre Polytechnique", pour travailler dans le domaine florissant de l’aéronautique. Le jeune Chirac se plie à la requête paternelle et entrera finalement à Sciences-Po puis à la prestigieuse Ena (École nationale d’administration). Toujours chez lui, l’ambition, l’attrait du pouvoir et de la conquête l’emporteront sur l’envie de larguer les amarres.

Le complexe du provincial monté à la capitale

(...)